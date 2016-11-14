FC6172/01
Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Мини-насадка "Турбо" очищает мягкие поверхности, например диванов, подушек и матрасов.Узнать обо всех преимуществах
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Функциональность прибора "2 в 1" позволяет пользоваться беспроводным или ручным пылесосом, чтобы легко выполнять уборку полов и мебели.
3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.
Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.
Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.
Пользуясь мини-насадкой "Турбо", вы легко очистите мягкие поверхности, например диваны, подушки и матрасы. Насадка также эффективно удаляет шерсть домашних животных.
Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.
Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.
Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
Новый безмешковый пылесос PowerPro Duo позволяет очищать полный пылесборник, не касаясь пыли.
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