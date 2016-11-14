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  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
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    PowerPro Duo Беспроводной пылесос 2 в1 с технологией PowerCyclone

    FC6172/01

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Мини-насадка "Турбо" очищает мягкие поверхности, например диванов, подушек и матрасов.

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    PowerPro Duo Беспроводной пылесос 2 в1 с технологией PowerCyclone

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    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

    • Беспроводные
    • Без мешков для мусора
    • 25,2 В
    • Мини-насадка "Турбо"
    Функционал "2 в 1": очистка полов и мебели

    Функционал "2 в 1": очистка полов и мебели

    Функциональность прибора "2 в 1" позволяет пользоваться беспроводным или ручным пылесосом, чтобы легко выполнять уборку полов и мебели.

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

    Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

    Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

    Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

    Мини-насадка "Турбо" для очистки мягких поверхностей

    Мини-насадка "Турбо" для очистки мягких поверхностей

    Пользуясь мини-насадкой "Турбо", вы легко очистите мягкие поверхности, например диваны, подушки и матрасы. Насадка также эффективно удаляет шерсть домашних животных.

    Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

    Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

    Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

    Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа

    Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа

    Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

    Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Новый безмешковый пылесос PowerPro Duo позволяет очищать полный пылесборник, не касаясь пыли.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Щетка "2 в 1"
      • Адаптер питания перем. тока
      • Щелевая насадка

    • Дизайн

      Цвет
      Сочный красный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      3,2  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      83  dB
      Напряжение аккумулятора
      25,2  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      до 60  minute(s)

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      3 слоя, разработано по немецкой технологии
      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Выходной фильтр
      Губчатый фильтр

    Badge-D2C

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