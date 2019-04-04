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Philips 5000

Беспроводной вертикальный пылесос

FC6722/01
Общая оценка / 5
  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
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    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6722/01
    Общая оценка / 5

    Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

    Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

    Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

    Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      • Насадка с системой всасывания 180°
      • 18 В, до 30 мин
      • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
      Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

      Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

      Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98% загрязнений одним движением — на любых типах покрытий, даже в труднодоступных местах.

      Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений

      Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений

      Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов загрязнений.

      До 30 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

      До 30 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

      Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 30 минут работы в нормальном режиме и 15 минут в турборежиме.

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      Philips 5000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

      Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

      Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

      Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет пыль и воздух, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

      Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

      Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

      Система фильтрации удерживает до 99% пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая высокую скорость потока и стабильно высокую эффективность.

      • Рабочие параметры

        Тип аккумулятора
        Литий-ионный
        Функциональный дизайн
        2 в 1
        Цвет
        Насыщенный черный
        Уровень звуковой мощности
        80  dB
        Напряжение аккумулятора
        18  V
        Время зарядки
        5  hour(s)
        Время работы
        30  minute(s)
        Время работы (турбо-режим)
        15  minute(s)
        Воздушный поток (макс.)
        До 800  l/min

      • Удобство использования

        Ручка для переноски
        Наверх
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и принадлежности

        Поставляется с принадлежностями
        • Адаптер питания от сети переменного тока
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        • Кронштейн для настенного крепления
        Стандартная насадка
        Насадка с системой всасывания 180°

      • Вес и размеры

        Вес изделия
        2,43  kg

      • Социальная ответственность

        Упаковка
        > 90% переработанных материалов

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,4  L
        Фильтр электродвигателя
        Моющийся фильтр*

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            • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

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