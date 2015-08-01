Зарегистрируйте продукт в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор!
Ключевые слова для поиска
Зарегистрируйте продукт в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
*По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
|Тип элемента питания
|
|Напряжение батареи
|
|Время зарядки
|
|Время работы
|
|Время работы (турборежим)
|
|Уровень интенсивности звука
|
|Воздушный поток (макс)
|
|цвет
|
|Вместительность пылесборника
|
|Фильтр защиты электродвигателя
|
|Аксессуары в комплекте
|
|Дополнительная насадка
|
|Стандартная насадка
|
|Упаковка
|
|Инструкция по эксплуатации
|
|Вес изделия
|
Написать
Круглосуточно 7 дней в неделю