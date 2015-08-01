Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

    Собирает до 99% пыли одним движением с технологией всасывания 360°

    Philips SpeedPro Max | Беспроводной пылесос

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Насадка с технологией всасывания 360°
    Эффективный цифровой мотор PowerBlade
    Встроенные аксессуары
    LED подсветка для удобства уборки с недостаточным освещением
    До 65 минут работы без подзарядки

     

    Зарегистрируйте продукт в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор!

    *По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)

     

    SpeedPro Max  

    Так же в синем цвете с аккумулятором 18 В

    FC6813/01
    Смотреть продукт

    SpeedPro Max

    Беспроводной пылесос

    FC6823/01
    Собирает до 99% пыли одним движением
    Насадка с технологией всасывания 360° и светодиодной подсветкой
    Цифровой мотор PowerBlade с воздухопотоком 1000 л/мин
    PowerCyclone 8 — для неизменно мощного всасывания
    LED подсветка для удобства уборки при недостаточном освещении
    До 65 минут работы без подзарядки и цифровой дисплей
    Универсальная насадка для пола и ковровых покрытий и встроенные аксессуары

    • Технические характеристики

      Высокое качество
      Высокое качество
      Тип элемента питания
      • Литийионный
      Напряжение батареи
      • 25,2 В
      Время зарядки
      • 5 часов
      Время работы
      • 65 минут(ы)
      Время работы (турборежим)
      • 21 минут(ы)
      Уровень интенсивности звука
      • 84 дБ
      Воздушный поток (макс)
      • >1000 л/мин.
      Дизайн
      Дизайн
      цвет
      • Сочный красный
      Фильтрация
      Фильтрация
      Вместительность пылесборника
      • 0,6 л
      Фильтр защиты электродвигателя
      • Моющийся фильтр
      Насадки и принадлежности
      Насадки и принадлежности
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Встроенная щетка
      • Настенная док-станция
      Дополнительная насадка
      • Насадка-щетка Turbo с электроприводом
      Стандартная насадка
      • Насадка с функцией всасывания 360°
      Забота об окружающей среде
      Забота об окружающей среде
      Упаковка
      • изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
      Инструкция по эксплуатации
      • из 100 % переработанной бумаги
      Вес и габариты
      Вес и габариты
      Вес изделия
      • 2,73 кг

    Дополнительная информация

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Поиск и устранение неисправностей

    Другие неисправности (1)
    Устройство (4)
    Высокое качество (1)
    Использование продукта и результаты (1)
    Вернуться к другим вопросам
    Вернуться к другим вопросам

    Мы будем рады помочь вам лично

    • Позвонить

      Позвонить
      8-800-200-08-80
      Звонок с мобильных и стационарных телефонов из любого региона России бесплатный
      Круглосуточно 7 дней в неделю
    • WhatsApp

      Написать

      +7-915-200-08-80

      Круглосуточно 7 дней в неделю

      Внесите номер +7-915-200-08-80 в адресную книгу Вашего смартфона, затем откройте приложение WhatsApp, найдите созданный контакт и напишите нам
    Зарегистрируйте продукт

    Найти сервисный центр

    Контакты поддержки, Адреса авторизованных сервисных центров, Аксессуары и расходные материалы.
    Перейдите на страницу поддержки