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Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быть готовым
Если нужно быть готовым к любой уборке, Triathlon от Philips — это именно тот пылесос, который вам нужен. С помощью пылесоса Triathlon можно убирать сухую грязь и пыль, разлитые жидкости и даже придавать коврам новый вид. Универсальное решение для уборки!
Можно выбрать любую длину для телескопической трубки Tri-scopic
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Высокоэффективный мотор мощностью 1500 Вт обеспечивает силу всасывания 300 Вт для отличных результатов очистки.
Насадка-щётка для влажной уборки грязи; приспособления для сбора пролитой жидкости и безопасной сушки полов.
Насадка для ковров с возможностью применения шампуня для глубокой очистки.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
FC6032/01
CRP457/01
CRP454/01
FC6004/01