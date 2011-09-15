Пол высыхает на 50 % быстрее*

Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют любую грязь и пятна. Они приспосабливаются к любой форме пола и вычищают грязь даже из щелей. Во время уборки щетки автоматически самоочищаются благодаря постоянной подаче чистой воды и центробежной силе, которая перемещает собранную с пола грязь и воду с щеток прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio каждые полгода.