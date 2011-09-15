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  • Чистит, моет и сушит одним движением Чистит, моет и сушит одним движением Чистит, моет и сушит одним движением

    AquaTrio Система сухой и влажной уборки

    FC7070/01

    Чистит, моет и сушит одним движением

    Уникальная система сухой и влажной уборки AquaTrio FC7070/01 от Philips одновременно выполняет сухую и влажную уборку, а также сушку твердых полов, экономя до 50 % вашего времени и усилий. Высокоэффективные щетки из микроволокна отлично удаляют любую грязь и пятна.

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    AquaTrio Система сухой и влажной уборки

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    Чистит, моет и сушит одним движением

    На 50 % меньше усилий. На 50 % быстрее.*

    • 3 в 1
    • Технология Triple-Acceleration
    • Водяная циркуляция
    • Любой твердый пол
    Уникальная технология Triple-Acceleration для превосходных результатов уборки

    Уникальная технология Triple-Acceleration для превосходных результатов уборки

    Технология Triple-Acceleration позволяет одновременно выполнять три действия. Это чистка циклонным пылесосом, при которой происходит эффективное всасывание пыли и крупных частиц загрязнений; влажная уборка — быстрое и эффективное удаление одной из щеток оставшихся на полу пятен и жидкости; и сушка, при которой другая щетка впитывает оставшуюся влагу, сокращая время высушивания на 50 %

    Пол высыхает на 50 % быстрее*

    Пол высыхает на 50 % быстрее*

    Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют любую грязь и пятна. Они приспосабливаются к любой форме пола и вычищают грязь даже из щелей. Во время уборки щетки автоматически самоочищаются благодаря постоянной подаче чистой воды и центробежной силе, которая перемещает собранную с пола грязь и воду с щеток прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio каждые полгода.

    Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

    Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

    Технология AquaTrio с фильтрацией воды подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Циркулирующая вода задерживает грязь и пыль. Аллергены связываются водой и не попадают обратно в воздух. AquaTrio устраняет 99,95 % аллергенов (включая кошачью и собачью шерсть, пылевого клеща или пыльцу) и создает более комфортную среду.

    Подходит для мытья холодной/теплой водой со средством или без

    Подходит для мытья холодной/теплой водой со средством или без

    Сменные щетки AquaTrio обеспечивают превосходные результаты при использовании обычной водопроводной воды. Однако при необходимости можно добавить любое моющее средство. Кроме того, в резервуары можно заливать как теплую, так и холодную воду — решение за вами!

    Одного резервуара для воды достаточно для уборки более 60 кв. м

    Одного резервуара для воды достаточно для уборки более 60 кв. м

    Одного полного резервуара 700 мл хватает на уборку более 60 кв. м — минимум воды для уборки большой поверхности.

    Индикатор уровня использованной и чистой воды

    Индикатор уровня использованной и чистой воды

    LED-индикатор начинает светиться, когда необходимо вылить воду из емкости для использованной воды, или начинает мигать, когда необходимо наполнить емкость для чистой воды. При этом прибор выключится.

    Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды***

    Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды***

    Высокоэффективная система экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с использованием пылесоса. Кроме того, при влажной уборке экономится до 70 % воды.

    Идеален для всех видов твердых напольных покрытий**

    Идеален для всех видов твердых напольных покрытий**

    Идеально подходит для твердых полов всех видов (допускающих влажную уборку): дерево, паркет, ламинат, винил, линолеум, керамическая плитка, мрамор и натуральный камень.

    Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

    Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

    Благодаря раздельным резервуарам для чистой и грязной воды очистка пола осуществляется только чистой водой. Вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.

    Система самоочистки

    Нет необходимости очищать прибор вручную после каждого использования. Philips AquaTrio выполняет промывку самостоятельно. Просто поместите прибор на специально предназначенный поддон для промывки, налейте в него чашку водопроводной воды и включите на несколько секунд.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      Промывочный лоток
      Ширина насадки
      320 мм

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      790 x 390 x 395  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      305 x 320 x 1150  mm
      Вес изделия
      7,3  kg
      Вес с упаковкой
      10,8  kg

    • Экологическая безопасность

      Высокая энергоэффективность
      Да

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      Макс. 500  W
      Механическая мощность
      6700 об/мин
      Технология чистки
      Технология Triple-Acceleration
      Элемент для влажной уборки
      2 вращающиеся щетки из микроволокна

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      Циклонная. Очистка фильтра не требуется

    • Удобство использования

      Радиус действия
      8,5  m
      Максимальная емкость резервуара для чистой воды
      0,65  l
      Длина шнура
      8  m
      Возможность использования моющих средств
      прозрачное моющее средство или чистая вода
      Максимальная емкость резервуара для грязной воды
      0,8  l
      Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
      более 60 кв. м
      Резервуар для чистой воды: индикатор добавления воды
      Да, LED-индикатор
      Замена щеток во время чистки
      Не требуется
      Резервуар для грязной воды: индикатор заполнения
      Да, LED-индикатор
      Необходимость очистки фильтров
      Нет
      Ручка для простого подъема
      Да
      Перемещение вперед и назад
      Да
      Источник питания
      Проводная
      Время прогрева
      Немедленно
      Подходит для очистки деревянных и паркетных полов
      Да

    Badge-D2C

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    • * Подходит для влажной уборки
    • ** По сравнению с уборкой пылесосом мощностью 2200 Вт и обычной влажной уборкой

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