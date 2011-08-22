FC7070/11
Чистит, моет и сушит одним движением
Уникальная система сухой и влажной уборки AquaTrio от Philips одновременно выполняет сухую и влажную уборку, а также сушку твердых полов, экономя до 50 % вашего времени и усилий.Узнать обо всех преимуществах
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Технология Triple-Acceleration позволяет одновременно выполнять три действия. Это чистка циклонным пылесосом, при которой происходит эффективное всасывание пыли и крупных частиц загрязнений; влажная уборка — быстрое и эффективное удаление одной из щеток оставшихся на полу пятен и жидкости; и сушка, при которой другая щетка впитывает оставшуюся влагу, сокращая время высушивания на 50 %
Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют любую грязь и пятна. Они приспосабливаются к любой форме пола и вычищают грязь даже из щелей. Во время уборки щетки автоматически самоочищаются благодаря постоянной подаче чистой воды и центробежной силе, которая перемещает собранную с пола грязь и воду с щеток прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio каждые полгода.
Технология AquaTrio с фильтрацией воды подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Циркулирующая вода задерживает грязь и пыль. Аллергены связываются водой и не попадают обратно в воздух. AquaTrio устраняет 99,95 % аллергенов (включая кошачью и собачью шерсть, пылевого клеща или пыльцу) и создает более комфортную среду.
Сменные щетки AquaTrio обеспечивают превосходные результаты при использовании обычной водопроводной воды. Однако при необходимости можно добавить любое моющее средство. Кроме того, в резервуары можно заливать как теплую, так и холодную воду — решение за вами!
Одного полного резервуара 700 мл хватает на уборку более 60 кв. м — минимум воды для уборки большой поверхности.
LED-индикатор начинает светиться, когда необходимо вылить воду из емкости для использованной воды, или начинает мигать, когда необходимо наполнить емкость для чистой воды. При этом прибор выключится.
Нет необходимости очищать прибор вручную после каждого использования. Philips AquaTrio выполняет промывку самостоятельно. Просто поместите прибор на специально предназначенный поддон для промывки, налейте в него чашку водопроводной воды и включите на несколько секунд.
Высокоэффективная система экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с использованием пылесоса. Кроме того, при влажной уборке экономится до 70 % воды.
Идеально подходит для твердых полов всех видов (допускающих влажную уборку): дерево, паркет, ламинат, винил, линолеум, керамическая плитка, мрамор и натуральный камень.
Благодаря раздельным резервуарам для чистой и грязной воды очистка пола осуществляется только чистой водой. Вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.
Насадки и аксессуары
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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