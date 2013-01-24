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ароматические гранулы

FC8025/01
Общая оценка / 5
  • Освежают и ароматизируют воздух в доме Освежают и ароматизируют воздух в доме Освежают и ароматизируют воздух в доме
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    ароматические гранулы

    FC8025/01
    Общая оценка / 5

    Освежают и ароматизируют воздух в доме

    Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ароматические гранулы

    Освежают и ароматизируют воздух в доме

    Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

    Освежают и ароматизируют воздух в доме

    Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ароматические гранулы

    Освежают и ароматизируют воздух в доме

    Ароматизирующие гранулы s-fresh освежают и ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют неприятные запахи, выходящие из пылесоса. В результате — приятный, свежий и чистый воздух. Узнать обо всех преимуществах

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      Освежают и ароматизируют воздух в доме

      Ароматические гранулы для пылесоса

      • 4 ароматизирующие гранулы s-fresh
      • Цветочный аромат
      • Устраняют неприятные запахи
      • Для пылесосов Philips
      s-fresh подходит ко всем пылесосам с мешком для сбора пыли

      s-fresh подходит ко всем пылесосам с мешком для сбора пыли

      s-fresh — это ароматические гранулы, разработанные для использования в пылесосах с мешком для сбора пыли, независимо от марки или размера.

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество мешков
        4

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