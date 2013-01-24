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s-bag

Мешки для пылесосов

FC8027
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  • s-bag® Ultra Long Performance s-bag® Ultra Long Performance s-bag® Ultra Long Performance
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    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8027
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    s-bag® Ultra Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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    s-bag Мешки для пылесосов

    s-bag® Ultra Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      s-bag® Ultra Long Performance

      Непревзойденная вместимость и качество очистки

      • 3 мешка для сбора пыли
      • Универсальный стандарт
      • Срок службы выше на 80 %
      • Объем 5 л XXL
      Универсальный стандарт — простой выбор

      Универсальный стандарт — простой выбор

      Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

      Срок службы увеличен на 80 % по сравнению с обычными мешками для сбора пыли

      Срок службы увеличен на 80 % по сравнению с обычными мешками для сбора пыли

      Срок службы мешков s-bag® Ultra Long Performance на 80 % больше по сравнению с обычными мешками для сбора пыли. Особый синтетический материал и емкость 5 л XXL надолго обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживают мощность всасывания пылесоса.

      Высокая емкость 5 л и максимальная мощность всасывания, даже при заполнении мешка

      Высокая емкость 5 л и максимальная мощность всасывания, даже при заполнении мешка

      Новый высокопрочный синтетический материал обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и максимальную мощность всасывания на протяжении всего срока службы мешка. Приобретите мешок емкостью 5 л и оцените высокую мощность всасывания, даже при заполнения мешка!

      Многослойный материал для оптимальной фильтрации

      Многослойный материал для оптимальной фильтрации

      Благодаря отличной фильтрующей способности многослойный материал удерживает даже мельчайшие частицы пыли, обеспечивая наилучшие результаты уборки. Воздух в доме становится качественнее и очищается от вредных частиц, например аллергенов.

      Сертификация TÜV — гарантия качества

      Сертификация TÜV — гарантия качества

      Мешок Philips s-bag® Ultra Long Performance прошел независимое тестирование и получил сертификат TÜV Rheinland Group.

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Мешок s-bag® Ultra Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество мешков для сбора пыли
        3

      • Подходит для

        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779–FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957

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