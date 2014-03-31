Запасной комплект SteamCleaner Multi
Запасной комплект для SteamCleaner Multi
В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Запасной комплект SteamCleaner Multi
Запасной комплект для SteamCleaner Multi Совместимость с SteamCleaner Multi FC7008/FC7012 2 моющиеся накладки из микроволокна Просто надевать и снимать Замена каждые 6 месяцев Подходит для FC7008-10-12
Показать все Показать меньше
Совместимость
SteamCleaner Multi
В комплекте:
Насадки из микрофибры можно стирать
Голубая — 1 шт.
Желтая — 1 шт.
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.