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    Запасной комплект SteamCleaner Multi

    FC8055/01

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца.

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    Запасной комплект SteamCleaner Multi

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    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    Совместимость с SteamCleaner Multi FC7008/FC7012

    • 2 моющиеся накладки из микроволокна
    • Просто надевать и снимать
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Подходит для FC7008-10-12

    • Совместимость

      SteamCleaner Multi
      • FC7008
      • FC7010
      • FC7012

    • В комплекте:

      Насадки из микрофибры можно стирать
      • Голубая — 1 шт.
      • Желтая — 1 шт.
    Badge-D2C

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