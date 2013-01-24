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Запасной комплект SteamCleaner Multi

FC8055/01
Общая оценка / 5
  • Запасной комплект для SteamCleaner Multi Запасной комплект для SteamCleaner Multi Запасной комплект для SteamCleaner Multi
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    Запасной комплект SteamCleaner Multi

    FC8055/01
    Общая оценка / 5

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект SteamCleaner Multi

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект SteamCleaner Multi

    Запасной комплект для SteamCleaner Multi

    В запасной комплект входят две моющиеся долговечные насадки из микрофибры. Для оптимальных результатов выполняйте замену раз в два месяца. Узнать обо всех преимуществах

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      Запасной комплект для SteamCleaner Multi

      Совместимость с SteamCleaner Multi FC7008/FC7012

      • 2 моющиеся накладки из микроволокна
      • Просто надевать и снимать
      • Замена каждые 6 месяцев
      • Подходит для FC7008-10-12

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Насадки из микрофибры можно стирать
        • Голубая — 1 шт.
        • Желтая — 1 шт.

      • Совместимость

        SteamCleaner Multi
        • FC7008
        • FC7010
        • FC7012

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