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Насадка DiamondFlex для твердых полов

FC8076/01
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Общая оценка / 5
  • Удобство очистки труднодоступных мест Удобство очистки труднодоступных мест Удобство очистки труднодоступных мест
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    Насадка DiamondFlex для твердых полов

    FC8076/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобство очистки труднодоступных мест

    Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадка DiamondFlex для твердых полов

    Удобство очистки труднодоступных мест

    Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобство очистки труднодоступных мест

      вращение на 180°

      • Поворачивается на 180° вокруг объектов
      • Универсальное применение
      • Со специальным адаптером
      Поворачивается на 180° вокруг объектов и на узких участках

      Поворачивается на 180° вокруг объектов и на узких участках

      Насадка DiamondFlex тщательно собирает мусор вокруг различных предметов, в углах и на узких участках. Насадка поворачивается на 180° и оснащена функцией памяти, благодаря которой автоматически принимает исходное положение.

      Боковые воздушные каналы для уборки вдоль стен

      Боковые воздушные каналы для уборки вдоль стен

      Насадка DiamondFlex оснащена боковыми воздушными каналами, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели.

      Подходит для твердых напольных покрытий

      Подходит для твердых напольных покрытий

      Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.

      Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

      Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

      В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество насадок
        1
        Количество адаптеров
        1

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        • Универсальный
        • Коническое

      • Подходит для

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140 - FC8149
        EasyGo
        FC8082 – FC8083
        CompactGo
        • FC8120
        • FC8121
        • FC8291
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8293 – FC8296
        • FC8240 – FC8246
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8383 – FC8391
        • FC8370 – FC8379
        • FC8366 – FC8367 (A+)
        PerformerActive
        • FC8650 – FC8664
        • FC8580 – FC8593
        • FC8520 – FC8527
        • FC8574 – FC8579
        • FC8563
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 – FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8779–FC8786
        • FC8741 – FC8745
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro Compact
        • FC8370 – FC8379
        • FC8515 – FC8517
        • FC9320 – FC9329
        • FC9330 – FC9334
        • FC9350 – FC9353
        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520–FC9525
        • FC8670–FC8679
        • FC9528 – FC9533
        • FC9540
        • FC9541
        PowerPro
        • FC8760 – FC8767
        • FC8769
        • FC8770
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9720 – FC9725
        • FC9728
        • FC9732 – FC9735
        • FC9729
        • FC9741 – FC9746
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9934
        Marathon
        FC9200 – FC9225
        Aqua Action
        FC8950–FC8952

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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