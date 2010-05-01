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    EasyLife Безмешковый пылесос

    FC8146/01

    Экономия до 20% электроэнергии*

    Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку.

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    EasyLife Безмешковый пылесос

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    Экономия до 20% электроэнергии*

    Пылесос с функцией энергосбережения

    • 1400 Вт
    • Паркет
    Мотор мощностью 1400 Вт, максимальной мощностью всасывания 300 Вт

    Мотор мощностью 1400 Вт, максимальной мощностью всасывания 300 Вт

    Высокоэффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 300 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.

    Световой индикатор напоминает о необходимости очистки пылесборника

    Световой индикатор напоминает о необходимости очистки пылесборника

    Индикатор начинает светиться при заполнении контейнера и необходимости очистки. Очистка контейнера и фильтра обеспечивает оптимальное качество уборки.

    Пылесборник извлекается нажатием одной кнопки

    Пылесборник извлекается нажатием одной кнопки

    Этот безмешковый пылесос Philips позволяет высыпать мусор из закрытого контейнера простым нажатием одной кнопки.

    Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

    Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

    Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

    Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

    Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

    Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

    Ручка для простого извлечения пылесборника

    Ручка извлечения пылесборника позволит легко извлечь пылесборник и высыпать мусор в ведро.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На защелке трубки
      Дополнительная насадка
      Насадка для паркета

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик с серебристым отливом

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      428,5 x 314 x 213  mm
      Вес изделия
      5,5  kg

    • Экологическая безопасность

      Мотор
      Энергосберегающий, высокоэффективный
      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Моющийся фильтр HEPA
      Тип фильтра
      Фильтр HEPA

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Радиус действия
      10  m
      Ручка для переноски
      Спереди
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип колес
      Резиновые
      Индикатор заполнения пылесборника
      Да

    Badge-D2C

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    • В сравнении с пылесосом мощностью 2000 Ватт. Внутренние исследования Philips, 2010.

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