FC8146/01
Экономия до 20% электроэнергии*
Пылесос Philips EasyLife создан для эффективной уборки при потреблении меньшего количества электроэнергии, чем другие пылесосы. А для очистки пылесборника необходимо нажать всего одну кнопку.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокоэффективный мотор мощностью 1400 Вт с максимальной мощностью всасывания 300 Вт позволяет сократить энергопотребление без ущерба для качества чистки.
Индикатор начинает светиться при заполнении контейнера и необходимости очистки. Очистка контейнера и фильтра обеспечивает оптимальное качество уборки.
Этот безмешковый пылесос Philips позволяет высыпать мусор из закрытого контейнера простым нажатием одной кнопки.
Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Ручка извлечения пылесборника позволит легко извлечь пылесборник и высыпать мусор в ведро.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Фильтрация
Удобство использования
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