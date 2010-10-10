FC8230/01
Свобода движения!
Оцените свободу движения с Philips SmallStar. Невероятно компактный и легкий, этот пылесос очень удобен в обращении и сочетает высокую мощность с фильтром HEPA для превосходных результатов уборки!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный размер этого пылесоса позволяет легко перемещать его во время использования и хранить после.
Легкий вес этого пылесоса позволяет с удобством переносить его.
Большие колеса позволяют с легкостью перевозить пылесос мимо порогов, а мягкое резиновое покрытие гарантирует сохранность ваших полов. С этими колесами перемещать пылесос будет просто.
Этот пылесос оснащен одной ручкой спереди и одной сверху. Это облегчает переноску до, после и в процессе уборки.
Фильтр High Efficiency Particulate Air удерживает даже мелкие частички пыли из воздуха. Это гарантирует улавливание большего количества пыли.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Фильтрация
Удобство использования
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.