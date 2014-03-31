Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пяль из щелей и ковров.