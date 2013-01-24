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CompactGo

Мешковый пылесос

FC8291/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Высокая мощность и компактный дизайн Высокая мощность и компактный дизайн Высокая мощность и компактный дизайн
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    CompactGo Мешковый пылесос

    FC8291/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Высокая мощность и компактный дизайн

    Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    CompactGo Мешковый пылесос

    Высокая мощность и компактный дизайн

    Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

    Высокая мощность и компактный дизайн

    Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    CompactGo Мешковый пылесос

    Высокая мощность и компактный дизайн

    Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая мощность и компактный дизайн

      Прибор оснащен регулятором мощности и не занимает много места

      • 1400 Вт
      Легкий и компактный прибор удобно перемещать во время уборки

      Легкий и компактный прибор удобно перемещать во время уборки

      Легкая и компактная конструкция обеспечивает удобное перемещение прибора во время уборки.

      Компактный размер для удобного хранения

      Компактный размер для удобного хранения

      Благодаря компактному размеру прибор не занимает много места и его удобно хранить.

      Маленькая насадка, щелевая насадка

      Маленькая насадка, щелевая насадка

      С помощью маленькой и щелевой насадок можно легко очищать мебель и деликатные поверхности.

      Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

      Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

      Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пяль из щелей и ковров.

      Моющийся мешок для сбора пыли

      Моющийся мешок для сбора пыли

      Мощность в 1400 Вт

      Мощность в 1400 Вт

      Возможность регулировки мощности

      Благодаря регулировке мощности можно выбрать необходимый уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        337 X 260 X 233 mm
        Воздушный поток (макс)
        26.6 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1000 W
        цвет
        Вишнево-красный
        Вакуум (макс)
        20 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        240 W
        Входная мощность (макс)
        1400 W
        Вес изделия
        4 kg
        Уровень шума (Lc IEC)
        84 дБ

      • Простота использования

        Регулятор мощности
        Да
        Длина шнура
        4 m
        Ручка для переноски
        Верхняя сторона
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Радиус действия
        6 m
        Тип трубки
        Фиксированная металлическая трубка из 2 частей
        Ручка
        Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
        Тип колес
        Пластик
        Система хранения
        Вертикальный или горизонтальный

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        &gt; 75 % переработанного сырья

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1.6 л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Sourcing Pad
        Выходной фильтр
        Микрофильтр

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