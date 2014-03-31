FC8291/02
Высокая мощность и компактный дизайн
Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мешок для пыли можно стирать и использовать повторно — вам не нужно беспокоится о покупке запасных.
Легкая и компактная конструкция обеспечивает удобное перемещение прибора во время уборки.
Благодаря компактному размеру прибор не занимает много места и его удобно хранить.
С помощью маленькой и щелевой насадок можно легко очищать мебель и деликатные поверхности.
Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пяль из щелей и ковров.
Благодаря регулировке мощности можно выбрать необходимый уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Фильтрация
Удобство использования
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