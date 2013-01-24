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PowerGo

Мешковый пылесос

FC8295/01
Общая оценка / 5
  • Высокая сила всасывания Высокая сила всасывания Высокая сила всасывания
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    PowerGo Мешковый пылесос

    FC8295/01
    Общая оценка / 5

    Высокая сила всасывания

    Пылесос Philips PowerGo мощностью 2000 Вт обеспечивает эффективную уборку и оснащен универсальной насадкой для всех видов напольных покрытий. Благодаря нашему фильтру Super Clean Air воздух в доме также становится чище и качественнее. Узнать обо всех преимуществах

    PowerGo Мешковый пылесос

    Высокая сила всасывания

    Пылесос Philips PowerGo мощностью 2000 Вт обеспечивает эффективную уборку и оснащен универсальной насадкой для всех видов напольных покрытий. Благодаря нашему фильтру Super Clean Air воздух в доме также становится чище и качественнее. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая сила всасывания

    Пылесос Philips PowerGo мощностью 2000 Вт обеспечивает эффективную уборку и оснащен универсальной насадкой для всех видов напольных покрытий. Благодаря нашему фильтру Super Clean Air воздух в доме также становится чище и качественнее. Узнать обо всех преимуществах

    PowerGo Мешковый пылесос

    Высокая сила всасывания

    Пылесос Philips PowerGo мощностью 2000 Вт обеспечивает эффективную уборку и оснащен универсальной насадкой для всех видов напольных покрытий. Благодаря нашему фильтру Super Clean Air воздух в доме также становится чище и качественнее. Узнать обо всех преимуществах

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      • 2000 Вт
      • Фильтр Super Clean Air
      • 3 л
      • Паркет
      Долговечный мотор 2000 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 2000 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечность мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.

      Аксессуары удобно хранить и использовать

      Аксессуары удобно хранить и использовать

      Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 3 литра

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 3 литра

      Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

      Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

      Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

      Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

      Регулировка мощности всасывания для любых задач уборки

      Регулировка мощности всасывания для любых задач уборки

      Выбор оптимальной силы всасывания для любой задачи и уборки разных поверхностей.

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %* частиц

      Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень интенсивности звука
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        350  Вт
        Вакуум (макс)
        23  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Регулятор мощности
        Поворотный переключатель

      • Дизайн

        цвет
        Фиолетовый

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        S-bag Classic Long Performance
        Вместительность пылесборника
        3  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air
        Фильтр защиты электродвигателя
        1-слойный губчатый фильтр

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка "2 в 1"
        • Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        Встроенное
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        403 x 263 x 220  миллиметра
        Вес изделия
        4,3  кг

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