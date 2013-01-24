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Высокая мощность всасывания
Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания
Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания
Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания
Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах
s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
При помощи щелевой насадки можно легко очистить труднодоступные места, например, между диванными подушками или за микроволновой печью.
Резиновые задние колесики еще сильнее защищают твердые полы от возможных царапин.
Шнур оборачивается вокруг катушки, что обеспечивает удобство хранения прибора.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты