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Economy

Мешковый пылесос

FC8344/01
Общая оценка / 5
  • Высокая мощность всасывания Высокая мощность всасывания Высокая мощность всасывания
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    Economy Мешковый пылесос

    FC8344/01
    Общая оценка / 5

    Высокая мощность всасывания

    Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Economy Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания

    Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая мощность всасывания

    Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Высокая мощность всасывания

    Легкий, компактный, удобный при переноске и в хранении, пылесос Economy оснащен универсальной насадкой, которая может быть использована для всех типов полов. Встроенная щелевая насадка обеспечивает уборку в углах и щелях. Узнать обо всех преимуществах

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      • HomeCare
      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Мощность в 1400 Вт

      Мощность в 1400 Вт

      Щелевая насадка

      При помощи щелевой насадки можно легко очистить труднодоступные места, например, между диванными подушками или за микроволновой печью.

      Резиновые задние колесики

      Резиновые задние колесики еще сильнее защищают твердые полы от возможных царапин.

      Приспособление для наматывания шнура обеспечивает удобное хранение шнура питания

      Шнур оборачивается вокруг катушки, что обеспечивает удобство хранения прибора.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Оранжево-красный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        Бумажный мешок
        Вместительность пылесборника
        2  Д
        Выходной фильтр
        Микрофильтр AFS

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        29  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1200  Вт
        Входная мощность (макс)
        1400  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        200  Вт
        Вакуум (макс)
        200  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        8  м
        Система ароматизации воздуха
        Да
        Ручка для переноски
        Передний
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Длина шнура
        5  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4  кг

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