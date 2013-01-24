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Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.
Новый пылесос Philips Performer Compact обеспечивает идеальные результаты уборки без лишних хлопот. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до заполнения мешка. Насадка ExtraClean эффективно удаляет загрязнения на всех типах напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах
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Высокая производительность. Высокая мощность всасывания.
Новый пылесос Philips Performer Compact обеспечивает идеальные результаты уборки без лишних хлопот. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до заполнения мешка. Насадка ExtraClean эффективно удаляет загрязнения на всех типах напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах
Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.
Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.
Новая насадка ExtraClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.
Насадка "Турбо" тщательно чистит ковры, с легкостью убирая шерсть и пыль. Вращающаяся щетка внутри насадки собирает мелкую пыль и шерсть, что повышает качество уборки.
Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Щелевая насадка хранится в корпусе прибора и всегда готова к использованию.
Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.
Компактная конструкция прибора обеспечивает удобное хранение, не занимая много места. Прибор удобно переносить благодаря малому весу.
Фильтр Super Clean Air удерживает более 99 % вредных частиц, таких как пыльца, пылевой клещ и шерсть животных. Чистый, здоровый воздух в вашем доме!
Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.
Высокое качество
Дизайн
Фильтрация
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты