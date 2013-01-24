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Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах
Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежный и долговечный
Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах
s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
При помощи щелевой насадки можно легко очистить труднодоступные места, например, между диванными подушками или за микроволновой печью.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
FC6032/01
FC6004/01