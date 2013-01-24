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Impact

Мешковый пылесос

FC8390/01
Общая оценка / 5
  • Надежный и долговечный Надежный и долговечный Надежный и долговечный
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    Impact Мешковый пылесос

    FC8390/01
    Общая оценка / 5

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Impact Мешковый пылесос

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Impact Мешковый пылесос

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1500 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен 5-уровневой системой фильтрации и большими педалями управления. Узнать обо всех преимуществах

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      Надежный и долговечный

      • HomeCare
      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Щелевая насадка

      При помощи щелевой насадки можно легко очистить труднодоступные места, например, между диванными подушками или за микроволновой печью.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Дикий лайм

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        S-bag classic
        Вместительность пылесборника
        2  Д
        Выходной фильтр
        Микрофильтр

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        31  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1300  Вт
        Входная мощность (макс)
        1500  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        275  Вт
        Вакуум (макс)
        25  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        6  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик

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