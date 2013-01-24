Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Impact

Мешковый пылесос

FC8396/02
Общая оценка / 5
  • Надежный и долговечный Надежный и долговечный Надежный и долговечный
    -{discount-value}

    Impact Мешковый пылесос

    FC8396/02
    Общая оценка / 5

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Impact Мешковый пылесос

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Impact Мешковый пылесос

    Надежный и долговечный

    Компактный, надежный и мощный пылесос 1600 Вт, который очень просто перемещать и хранить. Оснащен функцией регулировки силы всасывания, 5-ти уровневой системой фильтрации и большими педалями управления для простоты использования. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все bag-vacuum-cleaner

      Надежный и долговечный

      • HomeCare
      Телескопическая трубка для комфорта при уборке

      Телескопическая трубка для комфорта при уборке

      Пылесос оснащен металлической телескопической трубкой, состоящей из двух частей. Ее длину можно легко отрегулировать.

      Мотор мощностью 1400 Вт создает максимальную силу всасывания 375 Ватт

      Мотор мощностью 1400 Вт создает максимальную силу всасывания 375 Ватт

      Щелевая насадка и маленькая щётка

      При помощи щелевой насадки можно легко очистить труднодоступные места, например, между диванными подушками или за микроволновой печью.

      Электронный регулятор силы всасывания

      Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Ппрозрачный синий

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        S-bag classic
        Вместительность пылесборника
        2  л
        Выходной фильтр
        Фильтр AFS

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        33  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1400  Вт
        Входная мощность (макс)
        1600  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        330  Вт
        Вакуум (макс)
        28  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        XL (9)  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        6  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии