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Минимальный размер, максимальная очистка
Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Минимальный размер, максимальная очистка
Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах
Минимальный размер, максимальная очистка
Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Минимальный размер, максимальная очистка
Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах
s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
FC6004/01
CP0544/01