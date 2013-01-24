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CityLine

Мешковый пылесос

FC8433/02
Общая оценка / 5
  • Минимальный размер, максимальная очистка Минимальный размер, максимальная очистка Минимальный размер, максимальная очистка
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    CityLine Мешковый пылесос

    FC8433/02
    Общая оценка / 5

    Минимальный размер, максимальная очистка

    Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    CityLine Мешковый пылесос

    Минимальный размер, максимальная очистка

    Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах

    Минимальный размер, максимальная очистка

    Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    CityLine Мешковый пылесос

    Минимальный размер, максимальная очистка

    Компактный и мощный пылесос (1800 Вт) со стандартной многоцелевой насадкой на колесиках, 5-уровневой системой фильтрации и телескопической трубкой. Незаменим для уборки небольших квартир или использования в качестве вспомогательного пылесоса. Узнать обо всех преимуществах

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      Минимальный размер, максимальная очистка

      • HomeCare
      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 340 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 340 Вт

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Вишнево-красный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        2  Д
        Выходной фильтр
        Микрофильтр

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        38  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        79  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        340  Вт
        Вакуум (макс)
        29  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        • Передний
        • Верхняя и передняя
        Длина шнура
        6  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик

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