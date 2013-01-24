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Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.
s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Пылесос с резиновыми колесами легко скользит по полу с твердым покрытием, не царапая его.
Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
FC6004/01
CP0544/01