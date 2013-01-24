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Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах
Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.
Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.
s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC6004/01
CP0544/01