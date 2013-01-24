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Gladiator

Мешковый пылесос

FC8445/01
Общая оценка / 5
  • Высокая мощность всасывания Высокая мощность всасывания Высокая мощность всасывания
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    Gladiator Мешковый пылесос

    FC8445/01
    Общая оценка / 5

    Высокая мощность всасывания

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Gladiator Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая мощность всасывания

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Gladiator Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая мощность всасывания

      Все принадлежности под рукой

      • 1800 Вт
      Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Электронный регулятор силы всасывания

      Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Красный металлик

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр HEPA
        Вместительность пылесборника
        3  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        Встроенное
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        37  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        275  Вт
        Вакуум (макс)
        29  кПа

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5  кг

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