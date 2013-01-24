Высокая мощность всасывания

Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется в комплекте с щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах и щелях. Пылесос также оснащен фильтром HEPA, что повышает эффективность фильтрации, телескопической трубкой и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах