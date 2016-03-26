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  • Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки. Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки. Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.
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    Performer Active Мешковый пылесос

    FC8585/01

    Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.

    Новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает идеальные результаты уборки и гигиеничное удаление пыли. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до полного заполнения мешка*. Насадка MultiClean эффективно удаляет пыль на всех типах напольных покрытий.

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    Performer Active Мешковый пылесос

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    Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.

    Гигиеничная уборка с фильтром HEPA 13

    • 2100 Вт
    • Фильтр HEPA 13
    • 4 л
    Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

    Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

    Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.

    Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

    Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

    Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

    Встроенная щетка для максимального удобства

    Встроенная щетка для максимального удобства

    Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Мягкая щетка для пыли находится в ручке прибора, поэтому она всегда готова к использованию.

    Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

    Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

    Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

    Мягкий бампер для удобного перемещения вдоль мебели и стен

    Мягкий бампер для удобного перемещения вдоль мебели и стен

    Мягкий бампер защищает мебель, предотвращает повреждения при случайных столкновениях с мебелью или стеной и исключает застревание возле углов, чтобы вы могли передвигаться быстрее.

    Противоаллергенный фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли

    Противоаллергенный фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли

    Разработано специально для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.

    Мешки s-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

    Мешки s-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

    Новые синтетические мешки для пыли Philips надолго гарантируют высокое качество уборки и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

    Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

    Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

    Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

    Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

    Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

    Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт для идеальных результатов уборки.

    • Насадки и принадлежности

      Стандартная насадка
      Насадка MultiClean
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Встроенная щетка

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      447 x 304 x 234  mm
      Вес изделия
      5,2  kg

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Рабочие параметры

      Входная мощность (IEC)
      1800  W
      Воздушный поток (макс)
      40,17  l/s
      Уровень интенсивности звука
      82  dB
      Вакуум (макс)
      23  kPa
      Входная мощность (макс)
      2100  W
      Мощность всасывания (макс.)
      450  W

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      S-bag Classic Long Performance
      Емкость пылесборника
      4  l
      Выходной фильтр
      Противоаллергенный фильтр
      Фильтр защиты электродвигателя
      Микрофильтр

    • Удобство использования

      Радиус действия
      9  m
      Соединительная деталь трубки
      ActiveLock
      Ручка для переноски
      Спереди
      Регулятор мощности
      Поворотный переключатель
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      6  m
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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