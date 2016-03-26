FC8585/01
Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.
Новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает идеальные результаты уборки и гигиеничное удаление пыли. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до полного заполнения мешка*. Насадка MultiClean эффективно удаляет пыль на всех типах напольных покрытий.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.
Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.
Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Мягкая щетка для пыли находится в ручке прибора, поэтому она всегда готова к использованию.
Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.
Мягкий бампер защищает мебель, предотвращает повреждения при случайных столкновениях с мебелью или стеной и исключает застревание возле углов, чтобы вы могли передвигаться быстрее.
Разработано специально для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.
Новые синтетические мешки для пыли Philips надолго гарантируют высокое качество уборки и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт для идеальных результатов уборки.
Насадки и принадлежности
Вес и размеры
Социальная ответственность
Рабочие параметры
Фильтрация
Удобство использования
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