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Performer Active

Мешковый пылесос

FC8588/01
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    Performer Active Мешковый пылесос

    FC8588/01
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      Высокая мощность всасывания для тщательной уборки

      Гигиеничная уборка с фильтром HEPA 13

      • 2100 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      • 4 л
      • Насадка Turbo Brush
      Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.

      Встроенная щетка для максимального удобства

      Встроенная щетка для максимального удобства

      Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Мягкая щетка для пыли находится в ручке прибора, поэтому она всегда готова к использованию.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

      Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

      Мягкий бампер для удобного перемещения вдоль мебели и стен

      Мягкий бампер для удобного перемещения вдоль мебели и стен

      Мягкий бампер защищает мебель, предотвращает повреждения при случайных столкновениях с мебелью или стеной и исключает застревание возле углов, чтобы вы могли передвигаться быстрее.

      Противоаллергенный фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли

      Противоаллергенный фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли

      Разработано специально для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.

      Мешки s-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Мешки s-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Новые синтетические мешки для пыли Philips надолго гарантируют высокое качество уборки и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Насадка "Турбо" идеально подходит владельцам домашних животных

      Насадка "Турбо" идеально подходит владельцам домашних животных

      Насадка "Турбо" тщательно чистит ковры, с легкостью убирая шерсть и пыль. Вращающаяся щетка внутри насадки собирает мелкую пыль и шерсть, что повышает качество уборки.

      Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

      Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

      Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

      Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

      Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

      Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт для идеальных результатов уборки.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        40,17  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2100  Вт
        Уровень интенсивности звука
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        450  Вт
        Вакуум (макс)
        23  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Передний
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Регулятор мощности
        Поворотный переключатель

      • Дизайн

        Цвет
        Королевский синий

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        S-bag Classic Long Performance
        Вместительность пылесборника
        4  л
        Выходной фильтр
        Противоаллергенный фильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        Микрофильтр

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Дополнительная насадка
        Насадка Turbo Brush
        Стандартная насадка
        Насадка MultiClean

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        447 x 304 x 234  миллиметра
        Вес изделия
        5,2  кг

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