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Expression

Мешковый пылесос

FC8606/01
Общая оценка / 5
  • Высокая мощность всасывания за ваши деньги Высокая мощность всасывания за ваши деньги Высокая мощность всасывания за ваши деньги
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    Expression Мешковый пылесос

    FC8606/01
    Общая оценка / 5

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Expression Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Expression Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая мощность всасывания за ваши деньги

      • HomeCare
      Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

      Насадка Reach & Clean для очистки в самых труднодоступных местах

      Насадка Reach & Clean для очистки в самых труднодоступных местах

      Улучшенный дизайн насадки Reach & Clean позволяет проникнуть в самые узкие места, просто сдвинув головку насадки, и в то же время мощность всасывания увеличивается на 40%. Если полностью развернуть насадку, она легко и быстро превращается из насадки для пола в насадку для ковров и ковровых покрытий.

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Иссиня-черный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        3  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Насадка Reach & Clean

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        40  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        350  Вт
        Вакуум (макс)
        30  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        10  м
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Длина шнура
        7  м
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик

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