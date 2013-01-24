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Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Мощный пылесос 1800 Вт, с высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! К этой модели прилагается насадка Reach & Clean, Clean Comfort Cassette и длинный шнур. Имеет 5-уровневую систему фильтрации с фильтром HEPA. Узнать обо всех преимуществах
Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Улучшенный дизайн насадки Reach & Clean позволяет проникнуть в самые узкие места, просто сдвинув головку насадки, и в то же время мощность всасывания увеличивается на 40%. Если полностью развернуть насадку, она легко и быстро превращается из насадки для пола в насадку для ковров и ковровых покрытий.
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования