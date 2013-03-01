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  • Самая высокая мощность всасывания. Всегда.* Самая высокая мощность всасывания. Всегда.* Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*

    PowerPro Active Безмешковый пылесос

    FC8632/01

    Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*

    Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.

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    PowerPro Active Безмешковый пылесос

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    Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*

    С технологией PowerCyclone 4

    • 2000 Вт
    • PowerCyclone 4
    • Моющийся фильтр HEPA 10
    • Паркет
    Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

    Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

    Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

    Мощный мотор 2000 Вт

    Мощный мотор 2000 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.

    Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

    Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

    Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

    Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

    Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

    Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

    Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

    Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

    Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На защелке трубки
      Дополнительная насадка
      Насадка для паркета

    • Дизайн

      Цвет
      Ярко-красный, металлик

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      473x304x301  mm
      Вес изделия
      6  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Микрофильтр
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр EPA 10

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Радиус действия
      9  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Алюминиевая телескопическая трубка
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикорпоративное тестирование, январь 2013 г.

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