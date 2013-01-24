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Performer Active

Мешковый пылесос

FC8651/01
Общая оценка / 5
  • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
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    Performer Active Мешковый пылесос

    FC8651/01
    Общая оценка / 5

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2000 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Performer Active Мешковый пылесос

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2000 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2000 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Performer Active Мешковый пылесос

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2000 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

      С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

      • 2000 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Фильтр EPA 10
      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

      Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт

      Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт

      Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 400 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

      AirSeal с фильтром EPA10 для чистого воздуха

      Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Фиолетовый

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        400  Вт
        Вакуум (макс)
        30  кПа
        Воздушный поток (макс)
        42  л/с
        Уровень шума (Lc IEC)
        82  дБ

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        4  л
        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 10
        Фильтр защиты электродвигателя
        Микрофильтр

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Ручка
        Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Система хранения
        Вертикальный или горизонтальный
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и принадлежности

        Стандартная насадка
        Универсальная насадка
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,2  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        447 x 304 x 234  миллиметра

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            • *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.