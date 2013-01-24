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Performer Active

Мешковый пылесос

FC8654/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
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    Performer Active Мешковый пылесос

    FC8654/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Active Мешковый пылесос

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Active Мешковый пылесос

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

      С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

      • 2100 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Фильтр EPA 10
      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

      EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

      Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

      Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт

      Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт

      Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт для идеальных результатов уборки.

      Технические характеристики

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        447 x 304 x 234 mm
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Воздушный поток (макс)
        47 л/с
        цвет
        Насыщенный красный
        Вес изделия
        5,2 kg
        Вакуум (макс)
        34 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        425 W
        Входная мощность (макс)
        2100 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        80 дБ

      • Удобство использования

        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Ручка для переноски
        Передний
        Длина шнура
        6 m
        Радиус действия
        9 m
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Ручка
        Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
        Система хранения
        Вертикальный или горизонтальный

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        • 3 мешка s-bag CLP в комплекте
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Социальная ответственность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        4 л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Микрофильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 10

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            • *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.