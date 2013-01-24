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Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах
Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.
Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.
Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт для идеальных результатов уборки.
Вес и размеры
Удобство использования
Насадки и аксессуары
Социальная ответственность
Фильтрация
FC8023/04
FC8021/03
CP0542/01