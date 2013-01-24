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Performer Active

Мешковый пылесос

FC8657/01
Общая оценка / 5
  • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов* Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
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    Performer Active Мешковый пылесос

    FC8657/01
    Общая оценка / 5

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Active Мешковый пылесос

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Active Мешковый пылесос

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку. Узнать обо всех преимуществах

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      С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

      • 2100 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Фильтр EPA 10
      • Animal+
      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

      Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

      EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

      Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

      Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

      Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт

      Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт

      Мотор мощностью 2100 Вт с максимальной силой всасывания 425 Вт для идеальных результатов уборки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Глянцевый черный

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        2100  Вт
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        425  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа
        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        4  л
        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 10
        Фильтр защиты электродвигателя
        Микрофильтр

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Ручка
        Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Система хранения
        Вертикальный или горизонтальный
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и принадлежности

        Стандартная насадка
        Универсальная насадка
        Дополнительная насадка
        Полноразмерная насадка Turbo
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,2  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        447 x 304 x 234  миллиметра

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            • *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.