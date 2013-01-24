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Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 275 Вт обеспечивает отличный результат очистки.
Эргономичная ручка поможет предотвратить возникновение напряжения в области кистей рук. Легко управляется одной рукой. Уборка становится удовольствием!
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
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