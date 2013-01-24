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EasyClean

Безмешковый пылесос

FC8740/02
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    EasyClean Безмешковый пылесос

    FC8740/02
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      Сделайте уборку простой и легкой

      Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

      • 1800 Вт
      • Паркет
      Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 275 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 275 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 275 Вт обеспечивает отличный результат очистки.

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      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

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      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Горячий шоколад
        Входная мощность (IEC)
        1600 W
        Воздушный поток (макс)
        36 л/с
        Входная мощность (макс)
        1800 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        79 dB
        Weight of product
        6 kg
        Вакуум (макс)
        29 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        275 W

      • Простота использования

        Длина шнура
        8 m
        Радиус действия
        10 m
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Carrying handle
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Wheel type
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Accessories included
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Additional nozzle
        Насадка для паркета
        Standard nozzle
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        2 l
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Тип фильтра
        Gore-Tex HEPA 10

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