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PowerPro

Безмешковый пылесос

FC8761/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Уборка без усилий, высокая эффективность Уборка без усилий, высокая эффективность Уборка без усилий, высокая эффективность
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    PowerPro Безмешковый пылесос

    FC8761/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Безмешковый пылесос

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Безмешковый пылесос

    Уборка без усилий, высокая эффективность

    Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Уборка без усилий, высокая эффективность

      Благодаря технологии PowerCyclone и насадке TriActive

      • 2000 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Моющийся фильтр HEPA 10
      Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

      Мощный мотор 2000 Вт

      Мощный мотор 2000 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 360 Вт для великолепных результатов уборки.

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Фильтр из вспененного материала можно легко мыть под струей воды. Это увеличит срок его службы.

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        440 x 300 x 290 mm
        цвет
        Синий
        Воздушный поток (макс)
        37 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        80 дБ
        Вес изделия
        5,5 kg
        Мощность всасывания (макс.)
        360 W
        Вакуум (макс)
        33 kPa
        Входная мощность (макс)
        2000 W

      • Простота использования

        Радиус действия
        10 m
        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Длина шнура
        7 m
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        2 л
        HEPA Air Seal
        Да
        Фильтр защиты электродвигателя
        Долговечный моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 10

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