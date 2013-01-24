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Уборка без усилий, высокая эффективность
Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уборка без усилий, высокая эффективность
Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
Уборка без усилий, высокая эффективность
Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уборка без усилий, высокая эффективность
Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 360 Вт для великолепных результатов уборки.
Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
Фильтр из вспененного материала можно легко мыть под струей воды. Это увеличит срок его службы.
Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.
Вес и габариты
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Фильтрация