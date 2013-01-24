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Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворc ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.
Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.
Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.
Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.
Вес и габариты
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Фильтрация
FC8038/01
CRP746/01
CRP744/01
CRP741/01
CRP738/01
CRP735/01