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PowerPro

Безмешковый пылесос

FC8764/01
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  • Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли
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    PowerPro Безмешковый пылесос

    FC8764/01
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      Собирает на 40 % больше пыли

      Благодаря технологии PowerCyclone и насадке AeroSeal

      • 2100 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фильтр HEPA 12
      Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

      Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

      Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворc ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.

      Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

      Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

      Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

      Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        440 x 300 x 290 mm
        Воздушный поток (макс)
        38 л/с
        цвет
        Глубокий черный
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        80 dB
        Входная мощность (макс)
        2100 W
        Вакуум (макс)
        34 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        370 W
        Weight of product
        5,5 kg

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Радиус действия
        10 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Длина шнура
        7 m
        Carrying handle
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Wheel type
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Accessories included
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Standard nozzle
        Насадка AeroSeal

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Packaging
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        2 l
        Motor filter
        Долговечный моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 12

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            • *По сравнению с результатами сбора пыли на ковре одним из самых продаваемых безмешковых пылесосов в Европе, на основании данных независимого института тестирования SLG в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, Германия, октябрь 2011