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PowerPro

Безмешковый пылесос

FC8767/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли
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    PowerPro Безмешковый пылесос

    FC8767/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Собирает на 40 % больше пыли

    Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8767/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Безмешковый пылесос

    Собирает на 40 % больше пыли

    Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8767/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

    Собирает на 40 % больше пыли

    Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8767/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Безмешковый пылесос

    Собирает на 40 % больше пыли

    Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8767/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

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      Собирает на 40 % больше пыли

      Благодаря технологии PowerCyclone и насадке AeroSeal

      • 2100 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Уборка шерсти
      • Фильтр EPA 12
      Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

      Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

      Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворc ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.

      Технология PowerCyclone отделяет пыль от чистого воздуха

      Технология PowerCyclone отделяет пыль от чистого воздуха

      Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Поток воздуха с частичками пыли и грязи поступает в камеру PowerCyclone; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха.

      Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

      Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

      Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Уборка большей площади с меньшими усилиями

      Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        440 x 300 x 290 mm
        цвет
        Ярко-красный
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Воздушный поток (макс)
        38 л/с
        Уровень шума (Lc IEC)
        80 дБ
        Вакуум (макс)
        34 kPa
        Вес изделия
        5,5 kg
        Мощность всасывания (макс.)
        370 W
        Входная мощность (макс)
        2100 W

      • Простота использования

        Длина шнура
        7 m
        Радиус действия
        10 m
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Дополнительная насадка
        Насадка Turbo Brush
        Стандартная насадка
        Насадка AeroSeal

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        2 л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Двухслойный
        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 12

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            • *По сравнению с результатами сбора пыли на ковре одним из самых продаваемых безмешковых пылесосов в Европе, на основании данных независимого института тестирования SLG в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, Германия, октябрь 2011