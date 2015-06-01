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SmartPro Active

Робот-пылесос

FC8810/01
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  • Тщательная и эффективная уборка без усилий Тщательная и эффективная уборка без усилий Тщательная и эффективная уборка без усилий
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    SmartPro Active Робот-пылесос

    FC8810/01
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      Тщательная и эффективная уборка без усилий

      Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и 3-этапной очистке

      • 3-этапная система очистки
      • Время работы 90 минут
      • Съемная насадка для салфеток
      Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

      Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

      Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 20 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

      ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

      ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

      Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

      Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки

      Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки

      При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

      Расписание уборки на всю неделю

      Расписание уборки на всю неделю

      Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

      Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 90 минут

      Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 90 минут

      Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 90 минут.

      3-этапная система очистки с функцией сухой уборки

      3-этапная система очистки с функцией сухой уборки

      Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

      Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки

      Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки

      Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

      Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью

      Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью

      Робот-пылесос оснащен подвижной насадкой, которая повторяет контуры напольного и коврового покрытий для максимально эффективной уборки.

      4 режима для уборки различных участков

      4 режима для уборки различных участков

      4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкасании с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

      Дистанционное управление роботом-пылесосом

      Дистанционное управление роботом-пылесосом

      Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

      • Поставляется с принадлежностями

        Тщательная сухая уборка
        Да

      • Рабочие параметры

        Тип аккумулятора
        Литий-ионный
        Напряжение аккумулятора
        14.8  В
        Время работы
        90  мин
        Уровень шума
        58.3  дБ
        Время зарядки
        3,5  часов
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0.65  Вт

      • Конструкция

        Цвет
        Насыщенный черный и титановый

      • Удобство использования

        Режимы уборки
        4
        Преодолевает пороги
        15  миллиметра
        Расписание на 24 часа
        Да
        ИК-датчики
        Да
        Типы напольных покрытий
        • Ковер
        • Твердые напольные покрытия
        Система Smart Detection
        20 датчиков
        Датчик пыли
        Да
        Составление расписания на неделю
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Прочие принадлежности
        • Адаптер питания от сети переменного тока
        • Боковые щетки (1 пара)
        • Фильтр — 1 шт.
        • Базовая станция
        • Пульт ДУ

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,4  л
        Фильтр
        Фильтр 3M

      • Размеры и масса

        Размеры
        80 x 330  миллиметра
        Масса продукта
        1,93  кг
        Вес с упаковкой
        3,6  кг

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