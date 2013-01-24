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Получайте от жизни удовольствие!
Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Получайте от жизни удовольствие!
Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
Получайте от жизни удовольствие!
Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Получайте от жизни удовольствие!
Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 325 Вт для идеальной очистки.
Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!
Мини-насадка Turbo быстро удалит волосы, шерсть животных, пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Эта щетка идеально подойдет владельцам домашних животных.
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Высокое качество
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Фильтрация