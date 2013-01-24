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HomeHero

Мешковый пылесос

FC8913
Общая оценка / 5
1 награда
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    HomeHero Мешковый пылесос

    FC8913
    Общая оценка / 5
    1 награда

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    Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HomeHero Мешковый пылесос

    Получайте от жизни удовольствие!

    Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Получайте от жизни удовольствие!

    Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HomeHero Мешковый пылесос

    Получайте от жизни удовольствие!

    Philips HomeHero сделает всю работу чисто и быстро. Этот пылесос с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

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      Уборка без проблем

      • 1800 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Уборка шерсти
      Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 325 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт с максимальной мощностью всасывания 325 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 325 Вт для идеальной очистки.

      Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

      Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

      Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Вращающаяся насадка mini-Turbo для качественной уборки волос и пыли

      Вращающаяся насадка mini-Turbo для качественной уборки волос и пыли

      Мини-насадка Turbo быстро удалит волосы, шерсть животных, пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Эта щетка идеально подойдет владельцам домашних животных.

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        1600 W
        Воздушный поток (макс)
        42 л/с
        цвет
        Ярко-красный
        Уровень шума (Lc IEC)
        79 дБ
        Входная мощность (макс)
        1800 W
        Вакуум (макс)
        30 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        325 W
        Вес изделия
        5,5 kg

      • Простота использования

        Радиус действия
        10 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Длина шнура
        7 m
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Мини-насадка "Турбо"
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка на колесиках

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        3 л
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Super Clean Air HEPA 12

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