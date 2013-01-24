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Великолепные результаты в одно мгновенье
Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные результаты в одно мгновенье
Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах
Великолепные результаты в одно мгновенье
Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные результаты в одно мгновенье
Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах
Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.
Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8031/00
FC6024/01
CRP485/01
CRP453/01
CP9260/01
FC8030/00
FC6029/01
CRP741/01