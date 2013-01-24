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Jewel

Мешковый пылесос

FC9062/01
Общая оценка / 5
  • Великолепные результаты в одно мгновенье Великолепные результаты в одно мгновенье Великолепные результаты в одно мгновенье
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    Jewel Мешковый пылесос

    FC9062/01
    Общая оценка / 5

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Jewel Мешковый пылесос

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Jewel Мешковый пылесос

    Великолепные результаты в одно мгновенье

    Пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. Пылесосы Jewel отличаются легкостью, компактностью и модным дизайном. Узнать обо всех преимуществах

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      Великолепные результаты в одно мгновенье

      Высокая мощность всасывания обеспечивает мгновенное удаление пыли

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 450 Вт
      • Фильтр HEPA 12
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

      Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

      Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

      Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Иссиня-черный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Вместительность пылесборника
        3  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        43  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        76  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        450  Вт
        Вакуум (макс)
        32  кПа

      • Простота использования

        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м
        Система ароматизации воздуха
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,7  кг

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