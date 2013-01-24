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Jewel

Мешковый пылесос

FC9067/01
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    Jewel Мешковый пылесос

    FC9067/01
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      Великолепные результаты в одно мгновенье

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      • 2000 Вт
      • Уборка шерсти
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

      Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

      Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

      Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

      Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Зеленый макао
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Воздушный поток (макс)
        43 л/с
        Weight of product
        5,7 kg
        Уровень шума (Lc IEC)
        76 dB
        Входная мощность (макс)
        1800 W
        Вакуум (макс)
        32 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        450 W

      • Простота использования

        Радиус действия
        10 m
        Длина шнура
        7 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Carrying handle
        Передний
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Wheel type
        Резина
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Accessories included
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Additional nozzle
        Насадка Turbo Brush
        Standard nozzle
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        3 l
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12

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