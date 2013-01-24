Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.