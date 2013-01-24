Ключевые слова для поиска
Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Дизайн
Простота использования
Насадки и аксессуары
Фильтрация
FC8027/01
FC8023/04
FC8021/03
FC8038/01
CRP741/01
CRP485/01
CRP453/01
CP9260/01