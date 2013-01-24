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Jewel

Мешковый пылесос

FC9071/01
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    Jewel Мешковый пылесос

    FC9071/01
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      Великолепные результаты в одно мгновенье

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      • 2000 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      • 3 л
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        43 л/с
        цвет
        Васильковый
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Вакуум (макс)
        32 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        450 W
        Weight of product
        5,7 kg
        Уровень шума (Lc IEC)
        76 dB
        Входная мощность (макс)
        2000 W

      • Простота использования

        Carrying handle
        Передний
        Радиус действия
        10 m
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Длина шнура
        7 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Wheel type
        Пластик

      • Насадки и аксессуары

        Accessories included
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Standard nozzle
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        3 l
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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