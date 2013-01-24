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Performer

Мешковый пылесос

FC9170/07
Общая оценка / 5
1 награда
  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9170/07
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая всасывающая мощность

      Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 500 Вт
      • Моющийся фильтр HEPA 13
      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Подарочный набор для чистки автомобиля

      Подарочный набор для чистки автомобиля

      В комплектацию всех пылесосов Performer Special Edition входит подарочный набор для чистки автомобиля. В этом замечательном наборе вы найдете все необходимые инструменты для чистки автомобиля. Для разных поверхностей предусмотрены соответствующие насадки. Все насадки легко устанавливаются на пылесос Performer Special Edition. В набор входят: тряпочка из микроволокна, регулируемая щетка для панели, удлиненная щелевая насадка, универсальная насадка, а также специальная насадка для обивки.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 320 x 280 mm
        Воздушный поток (макс)
        47 л/с
        цвет
        Титан
        Входная мощность (IEC)
        2000 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        78 дБ
        Входная мощность (макс)
        2200 W
        Вакуум (макс)
        34 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        500 W
        Вес изделия
        6,3 kg

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Радиус действия
        12 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Длина шнура
        7 m
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Тип колес
        Резина
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        4 л
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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