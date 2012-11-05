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  • Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке* Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке* Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    PerformerPro Мешковый пылесос

    FC9184/01

    Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!*

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    PerformerPro Мешковый пылесос

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    Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

    благодаря мотору мощностью 2100 Вт и мешку для пыли ёмкостью 5 л

    • 2100 Вт
    • Фильтр HEPA 12
    • 5 л
    Мотор мощностью 2100 Вт с генерирует силу всасывания 475 Вт

    Мотор мощностью 2100 Вт с генерирует силу всасывания 475 Вт

    Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 475 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.

    Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

    Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

    Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.

    Фильтр EPA 12 удерживает 99,5 % пыли

    Фильтр EPA 12 удерживает 99,5 % пыли

    Этот специальный фильтр удерживает на выходе 99,5 % пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли.

    Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли

    Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли

    Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.

    Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения

    Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения

    Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.

    Удлиненная ручка со слайдером для уборки в труднодоступных местах

    Удлиненная ручка со слайдером для уборки в труднодоступных местах

    Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль в труднодоступных местах. Благодаря удобно расположенному регулятору мощность всасывания можно менять, не наклоняясь.

    Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

    Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

    Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

    Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

    Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

    Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На защелке трубки

    • Дизайн

      Цвет
      Синий

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      500 x 310 x 300  mm
      Вес изделия
      5,0  kg

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      1800  W
      Воздушный поток (макс)
      47  l/s
      Уровень интенсивности звука
      79  dB
      Вакуум (макс)
      35  kPa
      Входная мощность (макс)
      2100  W
      Мощность всасывания (макс.)
      475  W

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      Ultra Long Performance s-bag
      Емкость пылесборника
      5  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Super Clean Air HEPA 12
      Фильтр защиты электродвигателя
      Тройной слой

    • Удобство использования

      Радиус действия
      9  m
      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      6  m
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)

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