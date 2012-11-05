Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли

Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.