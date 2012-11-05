FC9184/01
Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*
Благодаря мощному мотору 2100 Вт и особой конструкции отсека для мешка пылесос Philips PerformerPro поддерживает максимальную мощность всасывания. Постоянно высокая мощность всасывания даже при полном мешке!*Узнать обо всех преимуществах
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Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 475 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.
Этот специальный фильтр удерживает на выходе 99,5 % пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли.
Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.
Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль в труднодоступных местах. Благодаря удобно расположенному регулятору мощность всасывания можно менять, не наклоняясь.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
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Фильтрация
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