ErgoFit Безмешковый пылесос
Максимум комфорта, минимум усилий
Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче.
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ErgoFit Безмешковый пылесос
Максимум комфорта, минимум усилий Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов Уникальная эргономичная ручка PostureProtect
Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.
Кнопки управления на ручке
С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!
Гибкое соединение шланга для удобства
Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.
Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт
Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.
Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра
Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.
Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ
Самый тихий пылесос в своем классе.
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Насадки и аксессуары
Стандартная насадка
Насадка TriActive Аксессуары в комплекте
Щелевая насадка
Маленькая насадка Хранение аксессуаров
На рукоятке
Дизайн
Цвет
Кристально-белый
Вес и габариты
Вес изделия
7,5
kg
Производительность
Входная мощность (IEC)
1800
W Воздушный поток (макс)
37
l/s Вакуум (макс)
33
kPa Входная мощность (макс)
2000
W Мощность всасывания (макс.)
375
W Уровень шума (Lc IEC)
76
dB
Фильтрация
Емкость пылесборника
1,5
l Выходной фильтр
Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 Тип фильтра
Gore-Tex HEPA 10 Система очистки фильтра
Барабанная система очистки с ручным управлением Фильтр HEPA AirSeal
Да
Удобство использования
Радиус действия
11
m Соединительная деталь трубки
Кнопка Ручка для переноски
Верхняя и передняя Регулятор мощности
Электронное на ручке Тип трубки
Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей Длина шнура
8
m Ручка
Ручка PostureProtect Тип колес
Резиновые
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