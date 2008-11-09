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  • Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий

    ErgoFit Безмешковый пылесос

    FC9256/01

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче.

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    ErgoFit Безмешковый пылесос

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    Максимум комфорта, минимум усилий

    Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов

    • RemoteControl
    Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

    Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

    Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.

    Кнопки управления на ручке

    Кнопки управления на ручке

    С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!

    Гибкое соединение шланга для удобства

    Гибкое соединение шланга для удобства

    Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.

    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.

    Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

    Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

    Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.

    Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

    Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

    Самый тихий пылесос в своем классе.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке

    • Дизайн

      Цвет
      Кристально-белый

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      7,5  kg

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      1800  W
      Воздушный поток (макс)
      37  l/s
      Вакуум (макс)
      33  kPa
      Входная мощность (макс)
      2000  W
      Мощность всасывания (макс.)
      375  W
      Уровень шума (Lc IEC)
      76  dB

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      1,5  l
      Выходной фильтр
      Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
      Тип фильтра
      Gore-Tex HEPA 10
      Система очистки фильтра
      Барабанная система очистки с ручным управлением
      Фильтр HEPA AirSeal
      Да

    • Удобство использования

      Радиус действия
      11  m
      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Регулятор мощности
      Электронное на ручке
      Тип трубки
      Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      8  m
      Ручка
      Ручка PostureProtect
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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