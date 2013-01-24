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ErgoFit

Безмешковый пылесос

FC9256/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий
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    ErgoFit Безмешковый пылесос

    FC9256/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 11 690 руб.

    ErgoFit Безмешковый пылесос

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 11 690 руб.

    ErgoFit Безмешковый пылесос

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимум комфорта, минимум усилий

      Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов

      • RemoteControl
      Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

      Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

      Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.

      Кнопки управления на ручке

      Кнопки управления на ручке

      С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!

      Гибкое соединение шланга для удобства

      Гибкое соединение шланга для удобства

      Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.

      Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

      Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

      Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.

      Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

      Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

      Самый тихий пылесос в своем классе.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Уровень шума (Lc IEC)
        76 дБ
        Вакуум (макс)
        33 kPa
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Воздушный поток (макс)
        37 л/с
        цвет
        Кристально-белый
        Мощность всасывания (макс.)
        375 W
        Вес изделия
        7,5 kg
        Материал
        Luxe
        Входная мощность (макс)
        2000 W

      • Простота использования

        Регулятор мощности
        Электронное на ручке
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Радиус действия
        11 m
        Длина шнура
        8 m
        Ручка
        Ручка PostureProtect
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5 л
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Тип фильтра
        Gore-Tex HEPA 10
        Система очистки фильтра
        Барабанная система очистки с ручным управлением

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