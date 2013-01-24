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SilentStar

Мешковый пылесос

FC9302/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума
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    SilentStar Мешковый пылесос

    FC9302/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощный мотор, минимум шума

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SilentStar Мешковый пылесос

    Мощный мотор, минимум шума

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный мотор, минимум шума

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SilentStar Мешковый пылесос

    Мощный мотор, минимум шума

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный мотор, минимум шума

      Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

      • Eco
      • Насадка SilentSeal
      • Моющийся фильтр HEPA 13
      Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

      Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

      Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

      Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

      Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

      Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

      HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

      HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

      Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 290 x 250 mm
        Воздушный поток (макс)
        42 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1250 W
        цвет
        Синий
        Уровень шума (Lc IEC)
        70 дБ
        Вес изделия
        6,8 kg
        Мощность всасывания (макс.)
        400 W
        Входная мощность (макс)
        1250 W
        Вакуум (макс)
        32 kPa

      • Простота использования

        Радиус действия
        11 m
        Длина шнура
        8 m
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Тип колес
        Резина
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка SilentSeal для минимального уровня шума

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        3.5 л
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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            • Измерения компании Philips; 2010 г.