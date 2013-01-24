Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

SilentStar

Мешковый пылесос

FC9312/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Необычайно мощный и удивительно тихий Необычайно мощный и удивительно тихий Необычайно мощный и удивительно тихий
    -{discount-value}

    SilentStar Мешковый пылесос

    FC9312/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Необычайно мощный и удивительно тихий

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SilentStar Мешковый пылесос

    Необычайно мощный и удивительно тихий

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо. Узнать обо всех преимуществах

    Необычайно мощный и удивительно тихий

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SilentStar Мешковый пылесос

    Необычайно мощный и удивительно тихий

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Mешковый пылесос

      Необычайно мощный и удивительно тихий

      Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

      • 2000 Вт
      • Насадка SilentSeal
      • Моющийся фильтр HEPA 13
      • Паркет
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

      Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

      Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

      Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

      Шумоподавление до 73 дБ за счет аэродинамического воздушного канала

      Шумоподавление до 73 дБ за счет аэродинамического воздушного канала

      Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 290 x 250 mm
        цвет
        Глубокий черный
        Воздушный поток (макс)
        50 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800 W
        Вакуум (макс)
        34 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        450 W
        Вес изделия
        6,8 kg
        Уровень шума (Lc IEC)
        73 дБ
        Входная мощность (макс)
        2000 W

      • Простота использования

        Длина шнура
        8 m
        Соединительная деталь трубки
        Легкое отсоединение
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Радиус действия
        11 m
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Насадка SilentSeal для минимального уровня шума

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        3.5 л
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии