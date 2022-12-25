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- Краткое руководство пользователя
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FM02SS030P/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Благодаря паролю, включающему AES кодирование 256 бит, ваши важные личные данные будут защищены от неавторизованного доступа.
Благодаря синхронизации всех файлов компьютера можно получать доступ и работать с документами в любом месте, лишь несколько раз щелкнув мышью.
Медианосители
Требования к системе
Прочее
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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