Ключевые слова для поиска

  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    SSD

    FM02SS050P/00

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое в использовании устройство plug-and-play. SSD-накопитель Philips обеспечит быстрый отклик системы, а также предлагает высокую скорость загрузки системных компонентов и приложений.

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    SSD

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    • 2 ТБ
    • Твердотельный накопитель

    Автоматическое сжатие всех файлов сохраняет свободное место

    Сохраните свободное место с помощью автоматического сжатия всех файлов на флэш-накопителе USB

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Твердотельный накопитель для сверхбыстрой передачи данных

    Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 11424 5

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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