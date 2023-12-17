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  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    SSD

    FM02SS110B/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Встроенный накопитель Philips SSD – SATA III 2,5" поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    SSD

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 2 ТБ
    • Твердотельный накопитель

    Твердотельный накопитель для сверхбыстрой передачи данных

    Твердотельный накопитель Philips обеспечивает высокую скорость передачи данных, значительно сокращая время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      2000  GB

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® Vista, XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и выше; Linux 2.4.0 и выше

    • Прочее

      Гарантия
      2 г

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      20
      GTIN
      1 48 95229 14150 3

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      2 48 95229 14150 0

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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