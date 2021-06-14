Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB URBAN от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Мгновенный перенос файлов
128 ГБ
Urban 2.0
Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Защитный колпачок создан для вашего удобства
Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.
Легко открыть и удобно распаковывать
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.
Медианосители
Емкость встроенной памяти
128
GB
Подключения
USB
Высокоскоростной USB 2.0
Требования к системе
Операционная система ПК
Windows® Vista, XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и выше; Linux 2.4.0 и выше
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