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  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Флэш-накопитель USB

    FM12FD35B/00

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB URBAN от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 128 ГБ
    • Urban 2.0

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Защитный колпачок создан для вашего удобства

    Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      128  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® Vista, XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и выше; Linux 2.4.0 и выше

    • Внешняя упаковка

      Длина
      45  см
      Количество потребительских упаковок
      400
      Длина
      17.7  (дюймы)
      ширина
      38.3  см
      Вес брутто
      8.21  кг
      высота
      33.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12457 5
      ширина
      15.1  (дюймы)
      высота
      13.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.332  кг
      Вес брутто
      18.1  фунта
      Вес нетто
      0.732  фунта
      Вес упаковки
      7.878  кг
      Вес упаковки
      17.368  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      36  см
      Количество потребительских упаковок
      100
      Длина
      14.2  (дюймы)
      ширина
      21.6  см
      высота
      14.8  см
      ширина
      8.5  (дюймы)
      высота
      5.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.083  кг
      Вес брутто
      2.03  кг
      Вес нетто
      0.183  фунта
      Вес брутто
      4.475  фунта
      Вес упаковки
      1.947  кг
      Вес упаковки
      4.292  фунта
      GTIN
      2 48 95229 12457 2

    Badge-D2C

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