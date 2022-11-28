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  • Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной

    Флэш-накопитель USB

    FM12FD85B/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Легкий, компактный, переносной

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Pico от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легкий, компактный, переносной

    Мгновенный перенос файлов

    • 128 ГБ
    • 2.0 серия Pico

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Стильный дизайн и легкий корпус

    Создан для максимальной портативности. Компактный стильный дизайн устройства позволяет брать данные с собой в любую поездку. Мультимедийные файлы и документы всегда с вами, когда это необходимо.

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      128  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия

    • Прочее

      Гарантия
      2 г

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      400
      GTIN
      1 48 95229 13262 4

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      100
      GTIN
      2 48 95229 13262 1

    Badge-D2C

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