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  • Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной

    Флэш-накопитель USB

    FM16FD05E/00

    Легкий, компактный, переносной

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Vivid от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легкий, компактный, переносной

    Мгновенный перенос файлов

    • 16 ГБ
    • Vivid 2.0
    • 3 шт. в упаковке

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      16  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      200
      GTIN
      1 48 95229 13597 7

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      50
      GTIN
      2 48 95229 13597 4

    Badge-D2C

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