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Флэш-накопитель USB

FM16FD35B/00
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  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
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    Флэш-накопитель USB

    FM16FD35B/00

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Urban от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Флэш-накопитель USB

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Urban от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным. Узнать обо всех преимуществах

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 16 ГБ
    • Urban 2.0

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    Объем памяти 16 ГБ для хранения больших файлов данных

    Емкость памяти 16 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB переносного или персонального компьютера.

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Специально расчитана на ношение в бумажнике

    Такая форма обеспечивает удобное ношение с собой ценных данных, ведь флэш-карта USB прекрасно помещается в бумажнике.

    Защитный колпачок создан для вашего удобства

    Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      16  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия

    • Прочее

      Гарантия
      2 г

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