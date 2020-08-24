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  • Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной

    Флэш-накопитель USB

    FM16FD70V/00

    Легкий, компактный, переносной

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB Snow от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легкий, компактный, переносной

    Мгновенный перенос файлов

    • 16 ГБ
    • Snow Edition 2.0
    • 5 шт. в упаковке

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Стильный яркий дизайн

    Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Объем памяти 16 ГБ для хранения больших файлов данных

    Емкость памяти 16 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB переносного или персонального компьютера.

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      100
      GTIN
      2 48 95229 11451 1
    Badge-D2C

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